У Черкаській області заборонили промисловий вилов риби на території заказників

У Черкаській області управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області заборонило промисловий вилов риби на території заказників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області, відповідне рішення ухвалено у відповідь на численні звернення організацій та громадськості щодо збереження водних живих ресурсів.

Таким чином, наказом управління охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області затверджено в новій редакції положення про об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення «Пташині», «Осокінські» та «Рогозинські» острови. Згідно з затвердженими положеннями на території заказників заборонено здійснення промислового вилову риби та інших водних живих ресурсів.

Крім того, управління охорони навколишнього природного середовища в області звернулося до екоінспекції, лінійного відділу міліції в річпорту м. Черкас та інших органів із проханням забезпечити ефективний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на території об’єктів природно-заповідного фонду розміщених в акваторії Кременчуцького водосховища Дніпра.