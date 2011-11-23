Пиво, мінводи і ряд рибних продуктів уже не підлягають обов'язковій сертифікації

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внесло зміни до Переліку продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації в Україні.

Відповідний наказ №163 від 25 жовтня 2011 р. опубліковано на сайті парламенту.

Згідно з документом, з переліку виключаються "мінеральні води, води питні в герметичній тарі"; "напої безалкогольні, води штучно мінералізовані і концентрати напоїв з терміном придатності не менше 30 діб, окрім сухих концентратів, виготовлених з натуральної хлібної сировини"; "консерви і пресерви рибні, риборослинні і з морепродуктів, у тому числі ікра"; "риба та оселедець з терміном придатності більш як 30 діб" і "риба в`ялена, копчена з терміном придатності більш як 30 діб".

Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.