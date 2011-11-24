Азаров пропонує повернутися до питання створення зернового пулу з Казахстаном і Росією

Астана. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пропонує повернутися до питання створення зернового пулу з Казахстаном і Російською Федерацією.

Як повідомив журналістів прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО, з такою пропозицією М.АЗАРОВ виступив під час зустрічі з прем`єр-міністром Казахстану Карімом МАСІМОВИМ в Астані.

Він відзначив, що спільна робота на зовнішньому ринку зерна дозволить трьом країнам стати одним з найбільших гравців на ньому.

«Ми можемо гарантовано зайняти до 20% світового ринку. А це означає, що на нас зважатимуть, і цінову політику нашим країнам диктуватимуть не зернотрейдери, а ми самі», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, ідея створення зернового пулу між Україною, РФ і Казахстаном обговорюється вже кілька років.

У травні 2010 року міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону і продовжує обговорювати ідею організації разом з Росією і Казахстаном причорноморського зернового пулу. Проте 16 листопада п.р. він заявив, що обговорення питання про створення зернового пулу України, Росії і Казахстану призупинено через неможливість реалізації проекту.