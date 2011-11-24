Держветфітослужба України проводить аудит данської ветслужби

Делегація Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України завершує аудит данської ветслужби.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, українські фахівці ознайомилися з системою контролю моніторингу і профілактики губчатоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби в Королівстві Данія. Домовленість щодо цього візиту була досягнута між главою Держветфітослужби України Іваном БІСЮКОМ і Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Данія в Україні Мікаелем БОРГ-ХАНСЕНОМ влітку цього року.

Українські фахівці зустрілися з представниками данської ветеринарної служби і обговорили ряд питань, які стосуються безпеки харчових продуктів. Українська делегація також порушила питання впровадження в Україні системи управління харчовою безпекою (НАССР). У найближчому майбутньому НАССР має бути впроваджена на усіх переробних підприємствах, пов'язаних з харчовими продуктами. Система дозволить забезпечити вітчизняного споживача якісною продукцією, підвищити конкурентоспроможність продукції українських виробників на світових ринках. Фахівці обох країн обговорили подальшу співпрацю в галузі ветеринарної медицини.