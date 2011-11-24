Україна готова поставляти пшеницю Саудівській Аравії

Кабінет міністрів України схвалив розпорядження "Про підписання Угоди між Урядом України і Урядом Королівства Саудівська Аравія про співпрацю у постачанні окремих видів сільськогосподарської продукції". Як сказано у повідомленні на сайті уряду, рішення датоване 23 листопада 2011 р.

Зазначають, що підписання цієї угоди сприятиме реалізації державної політики взаємовигідної співпраці в галузі агропромислового комплексу в умовах ринкових стосунків. Угода застосовується до окремих видів сільськогосподарської продукції, зокрема, до м'якої продовольчої пшениці.

Угода укладена на 5 років, який розпочинається з дати набуття чинності. Дія автоматично подовжується на подальші п'ятирічні періоди, якщо одна із сторін не пізніше, ніж за шість місяців до збігання відповідного періоду не повідомить іншу сторону у письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір припинити дію угоди.

Згідно з постановою, підписати вказану угоду уповноважений міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра аграрної політики і продовольства України М. ПРИСЯЖНЮКА, у поточному маркетинговому сезоні експортний потенціал України складає 27 млн. тонн зерна.