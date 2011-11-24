Виробників можуть зобов'язати вказувати навіть мінімальний вміст ГМО у продукті

Виробників харчових продуктів можуть зобов`язати вказувати на етикетці навіть мінімальний вміст ГМО у продукті.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, відзначаючи, що на сьогодні відповідний проект урядової постанови, розроблений Держспоживстандартом, проходить узгодження в міністерствах і відомствах.

Документом планується внести зміни в порядок етикетування харчових продуктів, згідно з яким виробникам необхідно буде інформувати споживача про наявність у продукті навіть найменшої частки ГМО. На сьогодні маркуванню з написом «з ГМО» підлягає продукція, вміст модифікованих організмів в якій перевищує 0,9%.