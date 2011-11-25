"Радомишль" планує збільшити виробничі потужності у 2,5 разу

Група компаній "Рідна марка", один з великих виробників пива і безалкогольних напоїв, планує збільшити виробничі потужності Пивобезалкогольного комбінату "Радомишль" (Житомирська обл.) у 2,5 разу - до 2,5 млн. гектолітрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у четвер у бесіді з журналістами генеральний директор групи компаній "Рідна марка" Юрій ТРОФИМЕНКО.

"На сьогодні потужність заводу (ПБК "Радомишль" - УНІАН) - 1 млн. гектолітрів на рік, але ми плануємо розширення. 1 млн. гектолітрів - це приблизно 3% ринку. Ми хочемо у 2,5 разу збільшити потужності. Для цього потрібно декілька мільйонів доларів. Наступного року будуть якісь інвестиції." - сказад він, додавши, що, можливо, інвестиції будуть як за рахунок власних коштів компанії, так і позикові.

"Будуть побудовані і окремі комплекси, і наявні приміщення використовуватимемо ефективніше", - зазначив Ю. ТРОФИМЕНКО. За його даними, нині на підприємстві встановлено 6 ліній розливу для пива і 3 лінії розливу соків.

Також він повідомив, що ПБК "Радомишль", після завершення угоди про продаж компанії "Oettinger" і холдингу "Oasis", вивів на ринок ряд нових марок, зокрема, Oettinger і Cervena Selka, а також з листопада почав виробництво пива ТМ "Жигулі Барне".

Директор з розвитку "Московської пивоварної компанії" (якій належить ТМ "Жигулі Барне") Олег ПЕРМІНОВ повідомив, що пиво вже з'явилося в найбільших супермаркетах України. За словами О. ПЕРМІНОВА, у перший рік компанія планує виробити і реалізувати на українському ринку 150-200 тис. гектолітрів пива "Жигулі Барне".

Ю.ТРОФИМЕНКО також сказав, що ПБК "Радомишль" планує вивід на український ринок ще ряду торгових марок.

Що стосується планів розвитку, то, за словами Ю.ТРОФИМЕНКА, компанія планує впродовж п'яти років зайняти частку у 5% українського пивного ринку. "Якщо грубо - ми плануємо за 5 років вийти на частку ринку близько 5% (у сумі по усіх торгових марках - УНІАН) ", - повідомив він.

Нагадаємо, 15 серпня завершилася угода з придбання компанією "Oettinger" і міжнародним холдингом "Oasis" 100% акцій групи компаній "Рідна Марка" в Україні. На момент продажу бізнес групи компаній "Рідна Марка" включав виробництво і дистрибуцію соків і нектарів ТМ "Мрія", морсів ТМ "Морс Лісова Ягода", ячмінного і пшеничного пива (ТМ "Пивоварня Радомишля", ТМ "Радомишль", ТМ "Пшеничне Еталон") і квасу ТМ "Древлянський Квас".

Довідка УНІАН. ПБК "Радомишль" входить в корпорацію "Рідна Марка".

OeTTINGER - один з найбільших виробників пива у світі. Міжнародний холдинг "Oasis" спеціалізується на виробництві і дистрибуції власних і ліцензійних торгових марок пива і безалкогольних напоїв. До складу холдингу входять "Московська пивоварна компанія", компанія "Стара фортеця" (Білорусь), компанія "Althaus GMBH" (Німеччина) і компанія "Оазис" (Казахстан).

"Московська пивоварна компанія" вийшла на російський ринок напоїв у 2008 році. У складі компанії - пивоварний завод, а також власні дистриб'юторський і логістичний центри в м. Митіщі (Московська обл.). Завод "Московської пивоварної компанії" має виробничу потужність 3,6 млн. гектолітрів на рік з поступовим розширенням до 6 млн. гектолітрів. Компанія поставляє на російський ринок ТМ "Жигулі Барне", "Моспиво", "Москвас"; ліцензійні - Oettinger, Faxe, Breznak, Cervena Selka, effect®, Orangina, Coors Light, Bear Beer, а також імпортні марки, такі як Budweiser Budvar, Erdinger, Bitburger, Radeberger, Clausthaler, Bombardier, Perrier, Vittel, San Pelligrino, Pago та ін.