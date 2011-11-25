Азаров вважає за необхідне створити єдину систему контролю якості товарів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне створити в Україні єдину систему контролю якості широкого спектру видів товарів, які реалізуються на внутрішньому ринку країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, 25 листопада, під час зустрічі з представниками громадських організацій, котрі займаються питаннями захисту прав споживачів.

Він зазначив, що необхідно удосконалити і систематизувати підходи до контролю якості не лише продовольчих, а й медичних та інших товарів.

«Це має бути система на роки вперед», - сказав прем`єр.

М.АЗАРОВ зазначив, що в цій системі мають працювати не лише державні структури, а й громадські організації. Він запропонував представникам громадських організацій підготувати свої пропозиції з цього питання і обговорити їх на наступній зустрічі, яку запланував провести в другій половині січня з тим, аби на ній визначити конкретну концепцію створення системи контролю якості товарів.

У зустрічі з М.АЗАРОВИМ брали участь керівники Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест», Союзу об`єднання громадян «Всеукраїнська федерація споживачів «Пульс», всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація споживачів», всеукраїнської громадської організації «Союз споживачів України», проект «Skarga.info».

Як повідомляв УНІАН, цього тижня М. АЗАРОВ доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та іншим профільним відомствам, включаючи Академію наук, розробити комплексну програму контролю якості продуктів харчування.