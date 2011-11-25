Завтра в Україні істотних опадів не очікується, вдень до 6° тепла

У суботу, 26 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер протягом доби переважатиме західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 5°- 0 морозу, у Карпатах та на півдні до 9° морозу; вдень 1-6° тепла, у східній частині близько 0°.

У Києві та області без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5°- 0 морозу, вдень 1-6° тепла. По м. Києву температура вночі 2°- 0 морозу, вдень 4-6° тепла.