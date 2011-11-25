Уряд виділить додаткові кошти на формування посівного фонду

Уряд планує виділити додаткові кошти для формування посівного фонду для весняно-польових робіт 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК, кажучи про можливість через посуху пересівання зернових культур навесні 2012 років.

При цьому міністр не уточнив, про яку суму йдеться.

М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що такою сухою осінь востаннє була в Україні 89 років тому. За словами міністра, на сьогодні розроблено план дій з мінімізації втрат урожаю, зокрема сільгосппідприємства націлені на планову посилену підживлення посівів.