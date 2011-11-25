Уряд придбав у держрезерв більш як 150 тис. тонн цукру

Уряд у 2011 році придбав у державний резерв більш як 150 тис. тонн цукру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Сьогодні держава купила більш як 150 тис. тонн цукру за достатньо високою ціною, щоб не було провалів у ціновій політиці», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що формування продовольчого резерву і вплив з його допомогою на цінову ситуацію на продовольчому ринку країни – завдання держави.

«Можливість держави сформувати продовольчий резерв, зокрема й цукру - це завдання держави. Ми прагнемо, щоб держава максимум відійшла від цінового регулювання шляхом формування резерву чутливих у ціновому плані продуктів», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.