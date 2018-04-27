Ситуація з озимими печальна: навесні доведеться пересівати...

Україна майже завершила посів озимих зернових. За даними Міністерства аграрної політики і продовольства України, на 21 листопада озимі культури на зерно посіяні на площі понад 8 млн. га - 99% від прогнозу. Пшеницею аграрії засіяли 6,5 млн. га (99% від прогнозу), ячменем - 1,2 млн. га (99%) і житом - 0,3 млн. га (99%). Здавалося б, із завданням впоралися і залишається чекати весни та готувати елеватори до хорошого врожаю. Але ні - погода завжди вносить свої корективи в сільське господарство, а цього року вона була особливо неприхильна до селян. Цього року в Україні була найдовша за останні 50 років осіння посуха - за три місяці в деяких регіонах не випало ні краплі дощу. За даними Гідрометеоцентру, особливо постраждали основні зерносіючі області - Одеська, Херсонська області, АР Крим.

«На третині площ озимі культури не зійшли взагалі, і навіть враховуючи теплий прогноз (подальшої погоди - авт.), малоймовірно, що ситуація зміниться», - відзначає начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

За даними Мінагропроду, на 17 листопада п. р. озимі культури зійшли на 5,7 млн. га, що складає всього 71% від засіяних площ, з них у доброму та задовільному стані знаходяться 3,9 млн. га (69,2% ), в слабкому та розрідженому стані - 1,8 млн. га (30,8%).

Кримські аграрії скаржаться: "і влітку, і восени у нас не було жодного дощу. Зерно посіяли в оптимальні терміни, але через відсутність вологи на полях досі нічого не сходить. І за прогнозами, до Нового року очікувати дощів не варто" . За їхніми словами, ситуацію погіршують суховії та сильні вітри, які просто здувають з полів сухий верхній шар землі разом із посадженим в неї зерном, а також ворони та інші птахи, що з`їдають насіння.

У Мінагропроді зазначають, що агрометеорологічні умови в листопаді на значній частині території країни залишаються вкрай несприятливими, а місцями - критичними для росту і розвитку озимих культур. Прохолодна погода в листопаді уповільнює ростові процеси, що призводить до відставання у фазовому розвитку рослин на 2-3 тижні від середніх багаторічних показників. "Якщо протягом листопада збережеться порівняно тепла погода, на більшості площ, особливо в південному регіоні, озимі культури зійдуть. При цьому, якщо вегетація припиняється у середині листопада, значна частина посівів (більше 2 млн. га) увійде в зиму в незадовільному стані і може підлягати весняного пересіванню", - наводять невтішні прогнози експерти відомства.

За прогнозами агрометеорології, змін і покращень у стані посівів озимих очікувати марно. «На сьогодні вегетація озимих культур припинилася, зміни стану посівів вже не буде. Навіть якщо буде дуже тепло і середньодобові температури будуть 6-8 градусів тепла, можливо, озимі зійдуть тільки в Криму, де взагалі більше половини посівів на сьогодні не сходять. Стан посівів (в інших областях - авт.) навряд чи до весни вже зміниться», - зазначає Т.Адаменко.

За її словами, навесні, навіть якщо збережуться ті посіви, які зійшли нерівномірно і розріджено, це будуть малопродуктивні посіви і необхідно буде підсівати або пересівати значну частину.

Не краща ситуація і з озимим ріпаком - «половина посівів у незадовільному стані і очікувати великий урожай озимого ріпаку наступного року не варто», - додає Т.Адаменко.

Т.Адаменко зазначила, що цього року в Україні складається аномальна погодна ситуація. «За нашими даними, такого ще не було, щоб озимі культури пішли в зиму, не зійшовши. Оскільки аналогів немає, прогнозувати ситуацію надзвичайно складно, єдине, що можна говорити, що вона не оптимістична», - зазначила експерт. За її словами, якщо зима буде тепла і сніжна, а весна - рання, то можна сподіватися на мінімальні втрати, уникнути яких все одно не вдасться, але якщо зима буде малосніжною, з різкими зниженням температури, втрати можуть бути значними. «Але і за першим сценарієм, і за другим очікувати значний урожай озимих культур не доводиться», - зазначила вона.

Але сподіватися на оптимістичний сценарій зими не виходить. Синоптики нагадують, що у зв`язку зі змінами клімату, в Україні останнім часом переважає нестабільний характер погоди, що ускладнює прогнозування, але загальні тенденції проглядаються, і вони невтішні. "Оцінки робити складно, і ми можемо говорити лише про загальні тенденції, які формуються на тлі зміни кліматичних умов. Нестійкий характер погоди, нестійкий і з не дуже тривалим заляганням сніговий покрив і підвищений проти норми температурний режим, велика кількість таких небезпечних природних явищ, пов`язаних із вітрами, снігопадами, хуртовинами, ожеледицею та іншим, - це буде спільний сценарій. Це найбільш ймовірний варіант розвитку ситуації", - зазначив начальник Українського Гідрометцентру Микола Кульбіда.

Фахівці стверджують, що аграріям вже потрібно готуватися до пересівання і підживлення озимих культур. Мінагропрод вже почав моральну і реальну підготовку до весняного пересівання, яка, за розрахунками відомства, охопить не менше 20% засіяних озимими площ. «Виходячи з очікуваного пересіву озимих зернових культур, спільно з регіонами відпрацьована структура посівів ярих зернових культур, якою передбачено додатково посіяти в 2012 році 500 тис. га кукурудзи на зерно, 200 тис. га ярої пшениці, 300 тис. га сої, 1200 тис. га ярого ячменю та 100 тис. га круп`яних культур», - зазначають у відомстві. Вже розпочалася підготовка додаткових резервів насіннєвого матеріалу, щоб задовольнити потреби аграріїв. "На особливий контроль взято додаткове створення страхових запасів і підготовка високоякісного насіння вищезазначених сільськогосподарських культур. Направлено лист до Кабінету Міністрів України з проханням виділити з резервного фонду державного бюджету 20 млн. грн. для поповнення страхових запасів сортового та гібридного насіння у Державному резервному насіннєвому фонді", - повідомляють у відомстві.

Як додав М.Кульбіда, очікувати поліпшення ситуації тільки за рахунок погодних умов на сьогодні вже не можна. Вже зараз очевидно, що селянам потрібно запасатися технікою, насінням, добривами, а державі постаратися надати аграріям посильну допомогу, вся весняна кампанія буде напруженою - пересівання озимих і посів ярих культур співпадуть за часом і зажадають значних ресурсів, як матеріальних, так і технічних.

Сьогодні ж прогнозувати розвиток подій і можливий обсяг врожаю зернових наступного року дуже рано - попередні оцінки можна буде робити тільки навесні, після того, як стане зрозуміло, в якому стані вийшли із зими озимі культури. Але вже зараз можна з упевненістю сказати, що сподіватися на рекордні врожаї не варто.

Лілія Коваль (УНІАН)