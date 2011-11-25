На Київщині з початку року вилучено 65 тонн неякісної продукції

З початку року працівники відділу ветеринарної міліції Київщини вилучили з реалізації і переробки майже 65 тонн неякісної тваринницької продукції на суму 1 млн. 61 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, найчастіше виявляють неякісну продукцію птахівництва, потім ідуть риба, молоко та м`ясо. Все це вже утилізовано.

За грубі порушення ветеринарно-санітарних правил призупинено роботу 38 об’єктів, серед яких ринки, рибопереробні цехи, пункти громадського харчування, цехи з переробки молока та м’яса, забійні пункти і навіть ветеринарна клініка.

У Київській області за порушення в галузі ветеринарної медицини до адміністративної відповідальності притягнуто 554 особи, з них 356 – посадовці. Загальна сума штрафу, який їм доведеться сплатити державі, сягає близько 90 тис. грн.

За фактами грубих порушень чинного законодавства України в галузі ветеринарної медицини направлено 12 інформацій в районні прокуратури області.