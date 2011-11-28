Кабмін затвердив Держпрограму розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки

Кабінет Міністрів України затвердив Державну цільову економічну програму розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства, відповідну постанову прийнято на засіданні Кабміну 23 листопада. Реалізація передбачених програмою заходів, переконані в Мінагропроді, дасть можливість забезпечити населення України рибною продукцією відповідно до науково-обгрунтованих норм споживання. Також, реалізація програми дозволить створити до 5 тис. додаткових робочих місць, підвищити доходи працівників галузі й покращити їхні соціальні умови.

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