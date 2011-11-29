Завтра на сході України очікуються дощ та мокрий сніг

Завтра в Україні опади не очікуються, лише у східній частині невеликий дощ та мокрий сніг.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла; у східних областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; на півдні Криму вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.

У Київській області у середу - без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 4-6° тепла.