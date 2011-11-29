Кабмін має намір до 2015 року залучити в овочівництво 30,8 млрд. грн.

Кабінет міністрів України затвердив концепцію розвитку овочівництва і переробної промисловості до 2015 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства України, за цей період планують залучити 30,8 млрд. грн. для розвитку галузі, у тому числі з державного бюджету планують виділити 650 млн. грн. і ще 150 млн. - з міських бюджетів. Планується, що інші кошти вкладуть суб'єкти господарювання.

На думку фахівців відомства, це дозволить збільшити обсяг виробництва високоякісної вітчизняної овочевої продукції і знизити ціни на неї.

У планах уряду збільшити обсяги виробництва овочевої продукції до 10 млн. тонн на рік, що дозволить забезпечити внутрішні потреби. Зазначають, що зараз населення вирощує близько 90% овочів. До 2015 року держава планує збільшити частку сільськогосподарських підприємств, які спеціалізуються на великотоварному промисловому виробництві, що дозволить додатково створити до 40 тисяч робочих місць.

Сказано, що реалізація концепції дозволить зменшити втрати вирощеної продукції. На сьогодні до 30% продукції пропадає через відсутність належних умов в овочесховищах і переробних потужностей. Так впродовж наступних 4-х років активно здійснюватиметься будівництво нових тепличних комплексів, сучасних овочесховищ, підприємств переробної галузі, передусім поблизу обласних центрів.

Головна мета концепції - забезпечити населення високоякісною і в той же час доступною за ціною продукцією овочівництва і переробної галузі. Зараз до 30% овочів, які реалізовуються через мережі роздрібної торгівлі, є імпортними. Виробництво власної продукції вимагає значних грошових вкладень, передбачених концепцією. Об'єми фінансування уточнюватимуть щорічно під час складання державного і місцевих бюджетів.

Зазначено, що на сьогодні Міністерство аграрної політики і продовольства розробляє проект змін у Державну цільову програму розвитку українського сіла на період до 2015 року з урахуванням положень концепції.