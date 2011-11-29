Держфітосанітарна служба не бачить підстав для критики контролю якості продуктів

У Державній ветеринарній і фітосанітарній службі не бачать підстав для звинувачень в непрофесійному підході до контролю і нагляду за дієтичним і дитячим харчуванням.

Про це заявив голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби Іван БІСЮК, повідомили УНІАН в прес-службі відомства.

Він зазначив, що контроль за якістю харчування законодавчо закріплений за єдиним компетентним органом і це повністю відповідає європейським нормам.

За словами І.БІСЮКА, останнім часом в пресі почали з'являтися публікації щодо недосконалості адміністративної реформи і, обумовленої нерозумінням процесів, критики у бік нового законодавчого поля, яке створює прецедент утворення єдиного компетентного органу з державного контролю безпеки і якості усіх харчових продуктів в Україні.

Як сказав І.БІСЮК, указами Президента розпочатий процес реорганізації в державній системі контролю і нагляду за безпекою і якістю харчових продуктів.

"Реформа містить усі необхідні важелі для того щоб не втратити висококваліфікованих фахівців санітарно-епідеміологічної служби, до якої, до речі, належить контроль спеціального, дієтичного і дитячого харчування", - сказав він.

За словами І.БІСЮКА, процес розрахунків і переведення персоналу СЕС вже розпочатий. "До тих пір, поки новоутворений компетентний орган не буде здатний в повному об'ємі виконувати усі функції, їх виконуватимуть фахівці санітарно-епідеміологічної служби, які і раніше займалися цією діяльністю", - додав він.

І. БІСЮК зазначив, що Державна ветеринарна і фітосанітарна служба створена в повній відповідності з компетентними органами країн Євросоюзу, і до її складу вже сьогодні входять професійно підготовлені працівники ветеринарного, фітосанітарного нагляду і фахівці захисту рослин. "Після прийняття до лав служби лікарів з професією "гігієна харчування" не буде ніяких підстав звинувачувати службу в непрофесійному підході до контролю і нагляду над дієтичним і дитячим харчуванням" - сказав він.