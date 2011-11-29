Держінспекцію сільського господарства очолив Тригубенко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Сергія ТРИГУБЕНКА головою Державної інспекції сільського господарства України.

Текст відповідного указу від 29 листопада розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня цього року Президент затвердив положення про Державну інспекцію сільського господарства України.

Згідно з документом, Державна інспекція сільського господарства України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямована і координується Кабінетом міністрів України через міністра аграрної політики і продовольства, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

Також визначені основні завдання Держсільгоспінспекції, а саме: реалізація державної політики в сферах здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, внесення на розгляд міністра пропозицій щодо формування державної політики у зазначених сферах.