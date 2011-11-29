Президент доручив ГПУ перевірити факти подвійної видачі держактів на землю

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокуророві України Віктору ПШОНЦІ до кінця 2011 року перевірити факти видачі на одну земельну ділянку кількох державних актів на право власності на землю.

Про це сказано в дорученні «Про деякі питання дерегулювання» від 29 листопада п.р., опублікованому на сайті глави держави.

Згідно з документом, В.ЯНУКОВИЧ також доручив генпрокуророві провести перевірки фактів порушення термінів видачі громадянам державних актів на право власності на землю за умови подачі необхідних документів і вжити за наслідками перевірок заходів реагування відповідно до законодавства.