Присяжнюк розраховує на збільшення експорту сільгосппродукції до Угорщини

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК розраховує на збільшення експорту сільгосппродукції з України до Угорщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінагропроду, про це міністр повідомив сьогодні під час Другого засідання Міжурядової українсько-угорської комісії із питань економічного співробітництва в Одесі.

Зазначається, що М.ПРИСЯЖНЮК і міністр національного розвитку Угорської Республіки Тамаш ФЕЛЛЕГГІ домовилися працювати з питань поглиблення товарних відносин в аграрній сфері.

Повідомляється, що протягом 2011 р. товарооборот між Україною і Угорщиною зріс на 35% порівняно з попереднім роком, зокрема обсяг експорту - на 64%, а імпорту - на 15%. «Наші країни зацікавлені у поглибленні двосторонніх відносин. Це зокрема стосується експорту-імпорту сільськогосподарської продукції. Україна є традиційним експортером зернових на ринки ЄС, у тому числі і до Угорщини. У зв`язку з нинішнім рекордним урожаєм ми збільшуватимемо поставки. Також ми експортуємо соняшникову олію. Загальний обсяг експорту сільськогосподарської продукції становить приблизно 1 млрд. 300 тис. дол. І на відміну від усього балансу торгівлі, тут ми маємо повний паритет між імпортом і експортом», - відзначив М.ПРИСЯЖНЮК.

Також делегації України і Угорщини обговорили перспективи співпраці у сфері тваринництва, овочівництва, рослинництва, виноробства і ветеринарії. Зокрема, за словами Т.ФЕЛЛЕГГІ, угорська сторона зацікавлена у створенні спільних проектів у галузі виноробства. «Для Угорщини важливий не лише імпорт продуктів виноробства, а й робота над спільним виробництвом. В Україні створені всі умови для успішного ведення такого виробництва, і ми готові співробітничати і інвестувати фінанси у цю галузь», - повідомив Т.ФЕЛЛЕГГІ.

Зазначається, що за наслідками домовленостей було підписано Протокол Другого засідання Міжурядової україно-угорської комісії з економічного співробітництва. У ньому сторони визначили напрями подальшої співпраці, зокрема, сільське господарство, промисловість, транспорт, енергетику, екологію, а також перспективи подальшої торговельно-економічної співпраці.