Росія до кінця року планує експортувати 18 млн. тонн зерна
20:04, 29 листопада 2011Агро
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Москва. Росія до кінця року планує експортувати 18 млн. тонн зерна.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на засіданні президії уряду сказав перший віце-прем`єр Віктор ЗУБКОВ.
«До 1 січня, швидше за все, буде 18 млн..», - сказав В.ЗУБКОВ.
Міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННІК повідомила, що вже експортовано більш як 13 млн. тонн.
Російські аграрії зібрали цього року 97,8 млн. тонн зерна.
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