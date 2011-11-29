Москва. Росія до кінця року планує експортувати 18 млн. тонн зерна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на засіданні президії уряду сказав перший віце-прем`єр Віктор ЗУБКОВ.

«До 1 січня, швидше за все, буде 18 млн..», - сказав В.ЗУБКОВ.

Міністр сільського господарства РФ Олена СКРИННІК повідомила, що вже експортовано більш як 13 млн. тонн.

Російські аграрії зібрали цього року 97,8 млн. тонн зерна.