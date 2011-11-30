ДП «Укрекоресурси» почало соцкампанію з популяризації роздільного збору відходів

Державне підприємство "Укрекоресурси" почало соціальну інформаційно-роз'яснювальну кампанію з популяризації роздільного збору відходів "Роздільне сміття - спокійне життя".

Про це сказав директор ДП "Укрекоресурси" Євген РОМАНЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Ми починаємо цю соціальну кампанію, оскільки досягнення екологічної безпеки і впровадження роздільного збору відходів зараз в країні є дуже актуальним" - зазначив він.

За його словами, головне завдання інформаційної кампанії - привернути увагу громадськості, і особливо молодь, до проблеми поводження з відходами, і зробити життя комфортнішим, зберігши при цьому екологію.

У рамках соціальної кампанії в Києві розміщена реклама на лайт-боксах, а також ротують аудіо- і відеоролики. Спеціально для проведення цієї кампанії ДП "Укрекоресурси" замовило виготовлення мультиплікаційного рекламного ролика.

Партнером соціальної рекламної кампанії "Роздільне сміття - спокійне життя" в Києві стало ТОВ "Селтік" (група компаній Remondis, Німеччина).

Як сказав на прес-конференції генеральний директор компанії "Ремондіс Україна" Штефан КРЕССЕ, компанія охоче підтримала ДП "Укрекоресурси" у проведенні інформаційно-роз'яснювальної кампанії, оскільки залучення і участь населення є найважливішим чинником успішної реалізації масштабних схем роздільного збору твердих побутових відходів.

"Ми не чекаємо миттєвого поліпшення наповнюваності контейнерів для роздільного збору ресурсоцінних відходів від появи зовнішньої реклами кампанії "Роздільне сміття - спокійне життя". Як показує досвід Німеччини або Польщі, виховання і залучення населення вимагає багато часу і безперервних зусиль. Отже, ми і надалі всіляко підтримуватимемо такі ініціативи", - сказав Ш.КРЕССЕ.

Нагадаємо, роздільний збір побутових відходів - це збір побутових відходів за окремими компонентами, включаючи сортування побутових відходів, з метою подальшої переробки ресурсоцінних компонентів (таких як папір, скло, полімери, метал). У середньому ресурсоцінні компоненти складають 30-40% вмісту відра для сміття жителя українських міст. При цьому ресурсну цінність для господарського обігу мають тільки ті відходи, які були зібрані окремо (тобто окремо від харчових).

Роздільний збір побутових відходів в Україні впроваджується в 130 населених пунктах. У 8 населених пунктах працюють сміттєсортувальні лінії.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Укрекоресурси" є офіційним суб'єктом господарської діяльності, який визначив Кабінетом міністрів України для забезпечення організації системи збору, заготівлі і утилізації використаної тари і пакувальних матеріалів.

Підприємство на загальнодержавному рівні організує систему збору, заготівлі і утилізації відходів і реалізує державну політику у сфері поводження з відходами та створення загальнодержавної системи роздільного збору.