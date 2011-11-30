МХП сертифікує виробництво продукції рослинництва за системою ISO 22000

Компанія «Миронівський продукт», один з найбільших виробників м`яса птиці в Україні, має намір сертифікувати виробництво продукції рослинництва за системою ISO 22000.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні в бесіді з журналістами директор департаменту технологій та якості харчової продукції ВАТ «Миронівський хлібопродукт» Олена КОСЮК.

Вона зазначила, що компанія запускає пілотний проект зі сертифікації виробництва зернових та олійних в господарстві «Урожай», яке об`єднує близько 80 тис. га і вирощує 4 основні культури.

«Ми поки що йдемо на глобальне управління якістю - на ISO 22000, тому що воно включає в себе елементи ISO 9001 та елементи НАССР», - сказала О.КОСЮК.

На її думку, сертифікація виробництва зернових та олійних культур дозволить компанії надалі знизити витрати на лабораторні дослідження. «Під час прийому зернових на комбікормові заводи для переробки, проби й аналізи беруться з кожної машини, і це дуже дорого і складно. Бюджет лабораторних досліджень по року в компанії складає близько 20 млн. грн. Якщо ми можемо сертифікувати в господарстві процес вирощування, ми знизимо витрати на лабораторні дослідження. Один раз вклавши гроші в сертифікацію технологічного ланцюжка вирощування тієї чи іншої культури, ми надалі заощадимо на аналізах», - пояснила вона.

За оцінками О.КОСЮК, на пілотний проект зі сертифікації зернового виробництва компанія витратить близько 100-150 тис. грн. «Сюди входить і навчання людей, і прописування документів, і підготовка до предаудиту. Сам аудит складе близько 7-8 тис. дол. Я сподіваюся, що надалі ми тільки на аналізах заощадимо по року близько 200 тис. грн. з одного підприємства», - додала вона, зазначивши, що підготовчу роботу компанія буде проводити самостійно, а на етап сертифікації буде залучати компанію SGS. «Якщо ми запустимо пілотний проект і він пройде вдало, то перспективи - це питання найближчих п`яти років - сертифікація всіх посівних площ компанії», - сказала О.КОСЮК. Вона зазначила, що сьогодні вже є близько 300 тис. га, і компанія планує до 2015 року розширитися до 450 тис. га.

Довідка УНІАН. «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших виробників курятини (ТМ «Наша Ряба»).

Основні напрями діяльності групи - птахівництво і суміжні виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових заморожених продуктів, соняшникової олії); рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшника, пшениці та рапсу), інша сільськогосподарська діяльність (виробництво свіжої яловичини преміум-класу, фуа-гри, ковбасних виробів і копченостей, фруктів).

За даними за перше півріччя 2011 р., виробничі потужності МХП становлять 370 тис. тонн курячого м`яса на рік. Однак з введенням в експлуатацію першої черги птахофабрики «Вінницький бройлер», яку зараз будують у Вінницькій області, виробничі потужності МХП зростуть приблизно до 580 тис. тонн курячого м`яса на рік.

Також компанія виробляє продукцію під ТМ «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра».

Близько 65% акцій МХП належать Юрію КОСЮКУ, інші 35% знаходяться у вільному обігу на Лондонській фондовій біржі.