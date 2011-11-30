Білорусь підтримує збереження обмежень на ввезення в Митний союз цукру-сирцю

Мінськ. Республіка Білорусь виступає за збереження чинності обмежень на ввезення в країни Митного союзу цукру-сирцю до 1 серпня 2012 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив сьогодні журналістам голова концерну «Білдержхарчопром» Іван ДАНЧЕНКО.

«У Білорусі і Росії цього року рекордно високий урожай цукрового буряка. Так, у Білорусі передбачено одержати цукру на 120-130 тис. тонн більше. У зв`язку зі збільшенням виробництва бурякового цукру слід обмежити ввезення в Митний союз цукру-сирцю», - зазначив І. ДАНЧЕНКО.

За словами голови «Білдержхарчопрому», для цього виробники Білорусі, Росії і Казахстану вноситимуть пропозиції в Комісію Митного союзу про продовження дії існуючого імпортного митного збору на цукор-сирець у розмірі 140 дол. за тонну.

«З 1 травня 2012 року це мито мало бути знижене до 50 дол., проте буде внесено пропозицію про його збереження в розмірі 140 дол. до 1 серпня 2012 року», - повідомив І. ДАНЧЕНКО.

Він зазначив, що переробка цукру на білоруських заводах триватиме ще 50 днів, кінцевий термін – 20 січня 2012 р.

«Погода дозволяє не допускати втрат, не бачимо поки що втрат щодо зберіганню, вихід цукру технологічний, ресурси використовуються грамотно», - підкреслив І. ДАНЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше урядова підкомісія щодо захисних заходів у зовнішній торгівлі під головуванням першого віце-прем`єр-міністра Росії Віктора ЗУБКОВА схвалила пропозицію про встановлення в період з 1 травня по 31 липня 2012 року митного збору на ввезення цукру-сирцю на рівні 140 дол. за тонну.