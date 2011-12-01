В Івано-Франківській області горить ліс на Чорногірському хребті Карпат.

Як повідомили сьогодні УНІАН в обласному управлінні лісового і мисливського господарства, ввечері 30 листопада лісова охорона Верховинського району зафіксувала лісову пожежу неподалік села Дземброня неподалік гір Смотрич - Вухатий камінь на висоті 2000 м над рівнем моря.

Займання, імовірно, виникло на території лісфонду Верховинського агролісгоспу та Карпатського національного природного парку.

Пожежу гасили всю ніч, цей процес ускладнено через сильний вітер та відсутність транспортних шляхів до місць займання.

Горить сосна гірська (жереб), що росте на кам’янистих розсипах Карпатських гір, де погасити пожежу вкрай важко і застосування спецтехніки практично неможливе.

Над ранок до працівників МНС приєдналася лісова охорона ДП «Верховинське лісове господарство». Лісівники, оснащені ранцевими вогнегасниками та бензопилами, допомагають локалізувати та погасити пожежу, що виникла у високогір’ї Чорногірського хребта.