Ринок сільгоспземель може почати повноцінну роботу наприкінці 2012 - початку 2013 - Присяжнюк

Ринок сільськогосподарської землі може почати повноцінну роботу наприкінці 2012 або початку 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу журналістам міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Я так бачу, що десь приблизно на кінець року 2012 або на початок 2013-го ми дамо можливість повноцінного обороту сільськогосподарської землі», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він відзначив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив чітке завдання щодо завершення земельної реформи, але додав, що уряд не поспішатиме і не робитиме необдуманих кроків. «Поспішати і якісь необдумані кроки робити ми не будемо, це позиція і уряду, і Президента», - сказав міністр. За його словами, уряд на сьогодні виступив з ініціативою направити законопроект про ринок землі на повторне перше читання. «Зараз його доопрацюють, відбудеться перше читання, друге читання за повною програмою, і потім ми пропонуватимемо, щоб після цього було визначено час для того, щоб можна було запустити земельний кадастр, щоб провести інвентаризацію землі», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що основна мета завершення земельної реформи і введення ринку землі – це покращення життя в селі.

Під час свого виступу на круглому столі «Агробізнес по-новому: чи є життя після закінчення земельної реформи?» міністр відзначив, що після ухвалення закону про ринок земель міністерство і уряд будуть ще впродовж року відстежувати недоліки, які виявлятимуться, і вносити відповідні зміни. «Звичайно, впродовж року буде зрозуміле, де є недоліки, якими намагатимуться зловживати. Звичайно, і комітет, і ми як виконавча гілка влади повинні вивчати, і громадські організації. Ми обов`язково будемо збиратися, вивчати і вносити зміни, щоб таке не відбувалося (зловживання на ринку землі – УНІАН)», - наголосив М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України направила на повторне перше читання урядовий законопроект про ринок земель.

Було ухвалено рішення, щоб робоча група доопрацювала урядовий законопроект для його повторного розгляду в першому читанні на засіданні ВР.