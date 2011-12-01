Держземагентство: закон про ринок землі буде прийнято до кінця року або на початку наступного

Державне агентство земельних ресурсів України прогнозує, що закон про ринок землі буде прийнято до кінця поточного року або на початку наступного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні в бесіді з журналістами голова Держземагентства Сергій ТИМЧЕНКО.

«Я прогнозую, що закон буде прийнято або до кінця року, або на початку наступного», - сказав він.

На запитання про скасування мораторію на продаж сільгоспземель С.ТИМЧЕНКО відповів, що йому важко сказати, коли це може статися. За його словами, мораторій на продаж сільгоспземель діє до 1 січня 2012 року, і уряд ухвалюватиме окреме рішення або продовжуватиме його.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України направила на повторне перше читання урядовий законопроект про ринок земель.

Було ухвалено рішення, щоб робоча група доопрацювала урядовий законопроект для його повторного розгляду в першому читанні на засіданні ВР.