Завтра в Україні збережеться прохолодна погода.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 2 грудня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі та вранці у східній частині, Криму та Приазов`ї невеликий мокрий сніг та дощ. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на Правобережжі на південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на Закарпатті та в Карпатах 1-6° морозу; вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті до 10°, у східних областях близько 0°; на півдні Криму вночі 3-5° тепла, вдень 7-9°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний з переходом на південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.