Укоопспілку прийняли в Euro Coop

Укоопспілка (Укоопспілка) з 1 січня 2012 року стане членом наддержавної європейської структури - Euro Coop.

Про це сказано у прес-релізі Укоопспілки, переданому УНІАН.

Зараз Укоопспілка представляє інтереси 500 тис. пайовиків і 58 тис. найманих співробітників системи споживчої кооперації України.

Euro Coop - Об'єднання споживчих кооперативів у Європі, членами якого є національні організації споживчих кооперативів в 17 країнах Європи. Euro Coop є повноправним партнером Євросоюзу у питаннях поліпшення маркування товарів у секторі роздрібної торгівлі, збалансованого споживання і виробництва товарів, функціонування ланцюга постачань продовольчих продуктів харчування, формування політики щодо ГМО.

Як сказано в документі, звернення з проханням прийняти Укоопспілку в авторитетну міжнародну організацію споживчої кооперації надали у серпні поточного року. А вже у вересні перші особи Euro Coop - президент Об'єднання споживчих кооперативів у Європі - Алдо СОЛДІ і генсекретар Euro Coop Родриго ГОВЕЙЯ - уперше відвідали Україну і познайомилися з діяльністю Укоопоспілки. Після візиту в Україну і трьох місяців переговорів у листопаді Генеральна Асамблея Euro Coop у Брюселі ухвалили прийняти до складу організації Українську Укоопспілку (Укоопспілка).

"Я радий повідомити, що на Генасамблеї Euro Coop було одноголосно затверджено членство Укоопспілки в нашій співдружності і з 1 січня 2012 року Укоопспілка стане повноправним членом Euro Coop", - сказав у своєму офіційному листі генеральний секретар Euro Coop.

Голова Правління Центрального союзу споживчих товариств України Владислав ГОНЧАРЕНКО упевнений, що вступ в Euro Coop - значима подія для усієї споживчої кооперації України. "Членство в цій авторитетній міжнародній організації дає ряд цікавих перспектив і нових можливостей: по-перше, ми можемо використовуватися досвід наших європейських колег для поліпшення роботи споживчої кооперації в Україні, а по-друге, тепер ми спільно з іншими членами Euro Coop можемо брати участь в діалозі з євроструктурами, піднімати ті питання, які для нас актуальні", - заявив В. ГОНЧАРЕНКО.

За його словами, на сьогодні в системі споживчої кооперації України йде активна підготовка до реформування. Мета: модернізувати систему, впровадити кращі світові практики, при цьому зберігши цілісність і суть споживчої кооперації. "Сьогодні Укоопспілка є унікальною за своєю організаційно-правовою складовою багатопрофільною організацією, серед видів діяльності якої - роздрібна і гуртова торгівля, ринки, ресторанний бізнес, виробництво продуктів харчування, готельний бізнес, банківська справа, страхування, - сказав В. ГОНЧАРЕНКО, - Ми зацікавлені отримати кращий досвід для того, щоб інтереси пайовиків і співробітників системи були задоволені".

Вступ Укоопспілки в Euro Coop у споживкооперації України вважають символічним, оскільки ОНН проголосила 2012 рік Міжнародним роком кооперативів.

*** Створений у 1957 році, Eurp Coop сьогодні представляє близько 3200 локальних і регіональних кооперативів, а загальна кількість його членів налічує понад 29 млн. споживачів по усій Європі. Споживчі кооперативи - підприємства, власниками яких є безпосередньо споживачі, які здійснюють свою діяльність у сфері роздрібної торгівлі продуктами харчування. Загальний товарообіг налічує більше 73 млрд. євро з 36 000 точками продажів і 400 000 робітників.

Укоопспілка (Укоопспілка) об'єднує понад 10 тис. 500 магазинів у селах і районах, а також 423 з 2758 наявних в Україні ринків (понад 15%).Тільки за рахунок організації ринків Укооспспілка забезпечує торговими місцями 261 тис. приватних підприємців (близько 30% від усіх торгових місць на ринках України), значна частина яких - реалізують сільгосппродукцію вітчизняного виробництва (кожне десяте торгове місце). У системі Укоопспілки також функціонують 265 виробничих підприємств, серед яких виробництво з вітчизняної сировини консервації, варення, солодких вод, соків, хлібобулочних виробів.