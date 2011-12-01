Опитування: понад 20% виробників молока вважають, що держполітика спрямована на знищення молочної галузі

Приблизно 21% керівників підприємств молочної галузі вважають, що державна політика спрямована на скорочення виробництва молока і згортання молочної галузі, а 55% упевнені у відсутності будь-якої цілеспрямованої державної політики в цьому питанні.

Такі дані опитування оприлюднив під час круглого столу "Як зупинити падіння молочної галузі України: думка сільгоспвиробників" директор центру "Соціальний моніторинг" Дмитро ДМИТРУК, повідомила УНІАН прес-служба центру.

За даними соціологів, близько 87% опитаних керівників підприємств-виробників молочної продукції хотіли б повернутися до колишньої системи державної підтримки, коли дотації виплачували на літр зданого на переробку молока, а 81% відповіли, що їх не влаштовує ситуація, яка склалася на сьогодні з виплатою держдотацій. За даними центру, 91% опитаних відповіли, що їх підприємства не отримували цього року державних дотацій за виробництво молока, а 29% повідомили, що навіть "не чули" про впровадження цього року нової системи дотацій виробникам молока, а саме про субсидування будівництва ферм і комбікормових заводів. Крім того, 50% чули, але "не можуть сказати нічого конкретного", і всього 19% добре проінформовані про неї.

Нагадаємо, у березні 2011 р. Кабінет міністрів постановою №246 затвердив новий порядок нарахування ПДВ і дотацій виробникам молока і м'яса.

Зокрема м'ясомолочні підприємства повинні перераховувати ПДВ від реалізації своєї продукції і закупівлі молочної і м'ясної сировини не на спеціальні рахунки для подальшої виплати дотацій аграріям, а до спеціального фонду державного бюджету.

У свою чергу, держава планувала за рахунок закумульованих від ПДВ коштів виплачувати дотації за здані на переробку молоко і м'ясо, а також частково компенсувати витрати фізичних осіб на купівлю установок індивідуального доїння.

У повідомленні сказано, що усі кошти, які раніше йшли на виплати дотацій виробникам молока і м'яса від переробників, йдуть у спецфонд держбюджету, звідки їх передбачають надавати для будівництва ферм, комбікормових заводів і придбання устаткування. За словами директора департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики і продовольства України Андрія ГЕТЯ, загальна їх сума від початку 2011 року склала понад 500 млн. грн., проте вони так і залишаються в спецфонді. А.ГЕТЬ сказав, що ці гроші досі не розподілені і, можливо, не розподілятимуться цього року.