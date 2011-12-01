Молочники виступають за повернення до колишньої системи дотування виробників молока

Представники м`ясомолочної галузі виступають за повернення до колишньої системи дотування приватних домогосподарств-виробників молока, коли дотація виплачувалася на одиницю зданого на переробку сировини. Про це УНІАН повідомила прес-служба Національної асоціації молочників України з посиланням на голову правління асоціації Василя БОНДАРЕНКО.

Зазначається, що В. БОНДАРЕНКО брав участь у розробці зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту Катерини ВАЩУК № 9345, яким пропонується повернути порядок дотування виробників молока, що існував до 31 грудня 2010 року.

«Та система, яка була раніше, вирішувала два питання. Перший - це виплата доплати виробникам сировини. І головне, що ця дотація, яка йшла за рахунок повернення ПДВ, вона не лягала на собівартість. Це стримувало ціни на продукцію. А в молоці або у м`ясі основна складова собівартості - це сировина », - пояснив В. БОНДАРЕНКО.

При цьому експерт не вважає, що колишній порядок був непрозорим. «Ці дотації вважалися бюджетними. Тому їх виплату контролювала податкова інспекція. Прозора або непрозора ця схема, залежить від того, хто під яким кутом на неї дивиться. Я не заперечую, що і серед переробників могли бути якісь порушення. Принаймні, були такі випадки, коли вони платили дуже великі штрафи. Я вважаю, що та схема, яка працювала з 1998 року по 2010 рік, повинна працювати і зараз, і особливо для населення. Адже демографія така, що люди за віком весь час ідуть, нема кому тримати цих корів. А сподіватися на те, що в найближчі п`ять років побудують ферми, не можна. Інакше протягом десятиліть України не зможе сама себе забезпечувати молочною продукцією », - зазначає В. БОНДАРЕНКО.

Коментуючи рішення Міністерства аграрної політики і продовольства, прийняте в червні цього року про те, щоб направити кошти спецфонду державного бюджету на будівництво тваринницьких ферм і комбікормових комплексів, В. БОНДАРЕНКО зазначив, що це, на його думку, не дасть очікуваного ефекту. «З одного боку, необхідно, звичайно, орієнтуватися на крупнотоварне виробництво. Це без сумніву. Тому що ми не зможемо конкурувати з Європою і з усіма сусідами за собівартостю продукції. Одна справа тримати дві, три корови, а інше - 8-10 тисяч голів. Але з іншого боку, сьогодні сказати селянам, що ви не потрібні з вашим молоком, - це злочин. У нас у рік будується три-п`ять ферм максимум, а треба будувати сотні й тисячі ферм. Раніше ж у кожному селі була ферма. А зараз одна-дві корови у дворі. Звичайно, це трудомістко і важко. Але в той же час без приватних домогосподарств у найближчі 10-20 років не обійтися », - вважає експерт.

Нагадаємо, 1 січня 2011 року набрав чинності Податковий кодекс України, який закріпив норму про обов`язкове перерахування акумульованих переробниками молока сум ПДВ до спеціального фонду Державного бюджету.