Держакти на землю оформили 97% власників сертифікатів

В Україні державні акти на право власності на земельні ділянки оформили 97% власників сертифікатів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, у результаті земельної реформи 6,9 млн. громадян отримали право на земельний пай, з них 6,8 млн. громадян отримали сертифікати. Державні акти на право власності на землю замість сертифікатів оформили 6,6 млн. громадян, що складає 67% від їх загальної кількості.

За даними відомства, найвищі показники видачі держактів у Сумській області - 100%, Вінницькій - 99,9%, Дніпропетровській і Запорізькоій- 99,5%, у Криму і Кіровоградській області - 99,3%, Одеській, Полтавськй і Черкаській областях - 99,2%.

У прес-службі зазначили, що з початку поточного року в країні оформлено і видано 29,5 тис. держактів на право власності на землю.