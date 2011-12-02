Експорт зерна з України у липні-листопаді склав 6,9 млн. тонн, олійних – 1,1 млн. тонн

Експорт зерна з України у липні-листопаді 2011-2012 маркетингового року склав 6,9 млн. тонн, олійних - 1,1 млн. тонн.

Такі дані УНІАН повідомила прес-служба Української аграрної конфедерації.

У тому числі, у листопаді експортовано близько 2,2 млн. тонн зерна : 1,8 млн. тонн кукурудзи, близько 400 тис. тонн пшениці і 0,016 млн. тонн ячменю. "Хоч і не рекордні це місячні цифри експорту, але все таки - у 1,5 разу більше, ніж в попередньому жовтні", - сказано в повідомленні.

При цьому генеральний директор УАК Сергій СТОЯНОВ сказав, що загальний експорт з початку поточного маркетингового року явно не відповідає "історично-рекордному" урожаю-2011, оскільки майже удвічі нижчий, ніж в липні-листопаді минулого року, який не був рекордним щодо валового збору зерна. В УАК зазначають, що урожай поточного року найбільший за усю 20-річну історію незалежної України - валовий збір зерна в "бункерній" вазі складає 57,8 млн. тонн, а у вазі після доопрацювання складе близько 54,5 млн. тонн.