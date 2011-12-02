«Нібулон» запустив елеваторний комплекс у Київській області

ТОВ СП "Нібулон", один з провідних операторів на ринку зернових, запустило в роботу елеваторний комплекс для приймання, зберігання і відвантаження зернових і олійних культур філії "Деніховська" в Київській області.

Комплекс розрахований на одночасне зберігання 77 тис. тонн зернової продукції за умови приймання і відвантаження 5 тис. тонн на добу. У компанії зазначили, що виробничі потужності елеваторного комплексу дозволяють приймати, обробляти і перевантажувати до 250 тис. тонн сільськогосподарської продукції на рік.

Сказано, що будівництво комплексу було розпочате 5 вересня 2011 р. Це вже двадцяте підприємство, зведене компанією у рамках свого інвестпроекту. "З гордістю хочу сказати, що наша інвестиційна програма розрахована ще мінімум на 2 роки" - додав генеральний директор ТОВ СП "Нібулон" Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. ТОВ СП "Нібулон" - спільне українсько-угорсько-англійське сільськогосподарське підприємство. Було створене у 1991 році. Центральний офіс ТОВ СП "Нібулон" знаходиться в м. Миколаєві.

ТОВ СП "Нібулон" є одним з найбільших вітчизняних виробників і експортерів сільськогосподарської продукції (пшениця, ячмінь, кукурудза, жито, соняшник та ін.).