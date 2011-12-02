Україна може ввести санкції до Молдови за постачання заражених бур’янами соняшника та кукурудзи

Україна може ввести санкції до Молдови через системні порушення українських і міжнародних вимог фітосанітарного законодавства під час ввезення сільськогосподарських культур.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України.

Повідомляють, що Державна служба карантину рослин скерувала ряд повідомлень, нотифікацій, а також офіційний лист, у якому виклала своє занепокоєння ситуацією, що склалася, проте випадки виявлення шкідників не припиняються.

За три квартали поточного року у вантажах соняшнику і кукурудзи, які надійшли з Молдови в Одеську область, було зафіксовано 407 випадків виявлення насіння бур'янів, які є карантинними для України. Ці товарні партії продукції супроводжувалися відповідними сертифікатами, виданими інспекторами Республіки Молдова. Проте, супровідна документація не змогла гарантувати відсутність карантинних бур'янів у сільськогосподарських культурах.

У період з січня по жовтень поточного року Державною службою з карантину рослин України було підготовлено і відправлено 196 повідомлень нотифікацій до Головної інспекції з фітосанітарного нагляду і насінного контролю Республіки Молдова. У відповідь на це молдавська сторона запевнила, що служба вчинить усі заходи для запобігання в майбутньому виявлень в молдавських вантажах шкідливих організмів. Проте, незважаючи на цю гарантію, випадки фіксації карантинних бур'янів у вантажах з Молдови мають місце і надалі.

Так, вже у жовтні підготовлено 45 чергових нотифікацій. У разі подальшого виявлення порушень фітосанітарних вимог України, положень Міжнародної конвенції про захист рослин і міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів з боку Республіки Молдова, Державна служба з карантину рослин України буде вимушена застосувати екстрені заходи, зокрема повертати заражені вантажі на територію Молдови. Такі санкції будуть застосовані через високий ризик занесення і поширення в південних регіонах України небезпечних бур'янів.