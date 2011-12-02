“Оболонь” розпочала випуск нового пива “Exclusive”

Корпорація “Оболонь” розпочала випуск нового преміального пива “Exclusive” в лінійці ТМ “Оболонь”.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, вміст алкоголю в пиві 5,3%, вміст сухих речовин 12,5%, термін зберігання 180 діб.

З 22 листопада пиво “Оболонь Exclusive” доступне у торгових мережах за ціною 5,60 грн. за півлітрову пляшку.

Довідка УНІАН. АТ «Оболонь» – лідер продовольчого ринку України, найбільший вітчизняний виробник напоїв. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах.

Основні бренди: «Оболонь», Carling, Zlata Praha, Bitburger, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Корпорація «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2010 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.