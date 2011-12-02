У рамках нацпроекту «Чисте місто» перший сміттєпереробний комплекс побудують у Києві

У Києві У рамках національного проекту «Чисте місто» реалізують пілотний проект з будівництва сучасного сміттєпереробного комплексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, перший заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК зустрівся з керівником Національного проекту «Чисте місто» Богданом БАЛАСИНОВИЧЕМ. У зустрічі також взяли учачть представники ТОВ «Атлас Ворд Білдінг Системс Україна», компанії «BN Umwelt GmbH» (Німеччина) та Головного управління комунального господарства столиці.

Б.БАЛАСИНОВИЧ висловив сподівання, що пілотний проект будівництва сміттєпереробного заводу у Києві стане взірцевим для інших міст України.

Проект «Чисте місто» передбачає будівництво у 10 містах України сучасних сміттєпереробних комплексів. У Києві планується реалізація пілотного проекту на основі державно-приватного партнерства.

Сьогодні під час зустрічі сторони розглянули можливі варіанти земельних ділянок для розміщення сміттєпереробного комплексу та обговорили питання щодо подальшої роботи з розробки техніко-економічного обґрунтування.

Сторони домовилися про створення робочої групи з відповідного питання, до складу якої увійдуть фахівці міста, області та представники проекту «Чисте місто».

Як повідомляв УНІАН, проект «Чисте місто» є одним з основних у переліку національних проектів, затверджених Кабінетом міністрів України 8 грудня 2010 року. Національним проектом передбачено перехід на європейську систему переробки твердих побутових відходів, що забезпечить системне вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища.

«Потужність кожного з комплексів з переробки і утилізації твердих побутових відходів становитиме 100-200 тис. тонн відходів на рік, що сумарно становитиме 1-2 млн. Це близько 10-15% всіх відходів, що утворюються в містах України», - повідомив керівник робочої групи з Національному проекту «Чисте місто» Андрій АРТАЗЕЙ.

Передбачається, що в результаті реалізації національного проекту площі поховання відходів на існуючих полігонах зменшаться в 8-12 разів (40-80 га на рік) за рахунок зменшення обсягів відходів та їх фізичних характеристик.