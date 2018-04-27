В Україні пересихають молочні ріки

Поголів`я великої рогатої худоби в Україні стрімко падає. Виробники заявляють, що ситуацію погіршила зміна механізму дотування виробників молока і м`яса, через що гроші до селян просто не доходять. Молочники просять уряд терміново вжити заходів для порятунку молочної галузі країни.

Вже майже рік в Україні діє нова система дотування виробників молока і м`яса, після введення нового Податкового кодексу. Тема зміни механізму дотування гаряче обговорювали в кінці минулого року, перед прийняттям ПК, і уряд запевняв, що новий механізм стане поштовхом до підйому молочної галузі країни. Однак на сьогодні виробники і переробники не бачать покращень, зазначають, що гроші фактично не доходять до селян, і просять уряд повернутися до колишнього механізму субсидування виробників молока.

Нове не завжди краще, ніж старе

Протягом 12 років, з 1998 по 2010 рік, в Україні діяв механізм дотування, за яким переробники молочної сировини акумулювали ПДВ і самостійно спрямовували його на виплату дотацій виробникам молока (з розрахунку за здану на переробку одиницю продукції - кілограм м`яса або літр молока).

Після прийняття Податкового кодексу передбачалося виділяти дотації на голову великої рогатої худоби, а також частково компенсувати будівництво сучасних молочних комплексів. Виробники скаржаться, що новий механізм так і не запрацював, а на початку літа Мінагрополітики та продовольства України вирішило усі зібрані кошти спрямовувати на субсидування будівництва ферм, комбікормових заводів і придбання обладнання. За даними Мінагропроду, з початку 2011 року на спецфонд Держбюджету надійшло вже близько 500 млн. грн., проте кошти до цього часу залишаються без руху.

Згідно з опитуванням, проведеним центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка, 91% опитаних виробників молока відповіли, що не отримували цього року державних дотацій за виробництво молока, а 29% повідомили, що навіть не чули про впровадження нової системи дотацій. Крім того, 50% чули, але не можуть сказати нічого певного, і всього 19% добре поінформовані про неї.

Крім того, близько 21% опитаних керівників підприємств молочної галузі вважають, що державна політика спрямована на скорочення виробництва молока і згортання молочної галузі, а 55% впевнені у відсутності будь-якої цілеспрямованої державної політики в цьому питанні. За даними соціологів, близько 87% опитаних керівників підприємств-виробників молочної продукції хотіли б повернутися до колишньої системи державної підтримки, коли дотації виплачувалися на літр зданого молока на переробку, а 81% відповіли, що їх не влаштовує ситуація, яка склалася на сьогодні з виплатою держдотацій.

Тим часом поголів`я великої рогатої худоби в Україні знижується, причому вирізається поголів`я корів, для відновлення якого буде потрібно не один десяток років. За даними Державної служби статистики України, на 1 листопада ц.р. поголів`я великої худоби в Україні зменшилося на 2,4% проти аналогічного періоду 2010 року і склало 4 млн. 952,9 тис. голів. Темпи скорочення поголів`я корів вищі - їх кількість на 1 листопада зменшилася на 2,6% проти тієї ж дати 2010 року і становить 2 млн. 627,9 тис. голів. Цифри говорять самі за себе - після Великої вітчизняної війни корів в Україні було більше, ніж зараз...

Самі не зможемо, сусіди допоможуть

Незважаючи на плачевну ситуацію в молочній галузі, українці як і раніше хочуть вживати молочні продукти. Через брак поголів`я корів та молочної сировини допомоги доводиться шукати у сусідів. Ще у вересні цього року Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціювало скасування мит на імпорт вершкового масла, оскільки спостерігалася негативна динаміка виробництва молочних продуктів.

Наші сусіди, в першу чергу Білорусь, не упускають шансу і вже не один рік експортують свою продукцію до України. У той час як продукція українських молочних заводів зникає з полиць магазинів, мережа кіосків із продуктами з Білорусі в нашій столиці активно зростає. Але поки профільне міністерство не приймає ніяких заходів для її зміни. У відомстві стверджують, що не мають наміру повертатися до колишнього порядку дотування, вважаючи його неефективним засобом для стимулювання розвитку галузі. На думку представників міністерства, дотувати виробництво молока має сенс лише в тому випадку, коли собівартість молочної продукції буде вища її ринкової ціни. В Україні до цього поки не дійшли, і літр молока коштує майже стільки ж, скільки літр мінеральної води. Тому уряд вважає, що не варто витрачати бюджетні кошти.

Вирішення всіх проблем молочної галузі чиновники бачать у реалізації Національної програми «Відродження тваринництва», підтримці фермерських господарств і великих господарств з поголів`ям худоби від 150 і вище одиниць. От тільки всі ці проекти ще перебувають у стадії розробки.

Швидка допомога для галузі

Молочники б`ють на сполох і вважають, що Україні необхідно негайно вживати заходів для порятунку галузі. Генеральний директор підприємства «Укрмолпром» Василь Бондаренко вважає, що в найближчі кілька років в Україні навряд чи вдасться налагодити молочне виробництво за європейським зразком, оскільки відсутня необхідна база. На його думку, сьогодні треба підтримувати всіх виробників молока - і великі господарства, і дрібні, і приватників, які, до речі, дають до 82% молока-сировини на переробку.

В.Бондаренко виступає за прийняття законопроекту № 9345, внесеного на розгляд Верховної Ради народним депутатом Катериною Ващук, і пропонує повернутися до колишньої системи держпідтримки. «Та система, яка була раніше, вирішувала два питання. Перше - це виплата доплати виробникам сировини. І головне, що ця дотація, яка йшла за рахунок повернення ПДВ, вона не лягала на собівартість. Це стримувало ціни на продукцію. А в молоці або в м`ясі основна складова собівартості - це сировина», - пояснив В.Бондаренко.

При цьому експерт не вважає, що колишній порядок був непрозорим. «Ці дотації вважалися бюджетними. Тому їх виплату контролювала податкова інспекція. Прозора або непрозора ця схема, залежить від того, хто під яким кутом на неї дивиться. Я не заперечую, що і серед переробників могли бути якісь порушення. Принаймні, були такі випадки, коли вони платили дуже великі штрафи. Я вважаю, що та схема, яка працювала з 1998 року по 2010 рік, повинна працювати і зараз, і особливо для населення. А сподіватися на те, що в найближчі п`ять років побудують ферми, не можна. Інакше протягом десятиліть Україна не зможе сама себе забезпечувати молочною продукцією», - зазначає В.Бондаренко.

«З одного боку, необхідно, звичайно, орієнтуватися на великотоварне виробництво. Це без сумніву. Тому що ми не зможемо конкурувати з Європою і з усіма сусідами за собівартістю продукції. Одна справа тримати дві, три корови, а інша - 8-10 тисяч голів. Але з іншого боку, сьогодні сказати селянам, що ви не потрібні з вашим молоком, - це злочин. У нас в рік будується три-п`ять ферм максимум, а треба будувати сотні і тисячі ферм. Раніше ж у кожному селі була ферма. А зараз одна-дві корови у дворі. Звичайно, це трудомістко і важко. Але в той же час без приватних домогосподарств в найближчі 10-20 років не обійтися», - вважає експерт.

Виробники відзначають, що необхідно прийняти просту і зрозумілу людям форму підтримки, яка мотивувала б виробників до збільшення поголів`я і поліпшення якості молока.

Євген Тосімов (для УНІАН)