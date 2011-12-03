З Чернігівщини вивезли майже 45% непридатних до використання отрутохімікатів

З території Чернігівської області вивезено майже 45% непридатних для подальшого використання у сільськогосподарському виробництві хімічних засобів захисту рослин.

Про це УНІАН повідомили у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в області.

У листопаді вивезено за межі Чернігівської області 44 тонни шкідливих для навколишнього середовища хімічних речовин з Ріпкинського, Щорського і Бахмацького районів.

Станом на 1 грудня проведено роботи з екологічно безпечного збирання, перевезення, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них: за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища – 292,5 тонн, за рахунок державного фонду – 88,8 тонн.

На початок року на території Чернігівщини знаходилося майже 856 тонн непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин.

У липні цього року компанія "S.I Group Consort Ltd" (Ізраїль) розпочала роботи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження пестицидів і тари від них на території Чернігівської області. Планувалося, що до кінця року буде проведено роботу із тарування небезпечних отрутохімікатів, після чого вони будуть вивезені за межі області для подальшої переробки та утилізації.