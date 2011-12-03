Завтра на заході України та на півночі Лівобережжя очікуються дощі

Завтра у Карпатському регіоні, на півночі Лівобережжя та Прикарпатті очікуються дощі, на решті території України без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західній та південній частині пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 30 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 0-5° тепла; вдень 5-10° тепла, на півдні Одещини та у Криму 11-14° тепла; у східних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла; на високогір`ї Карпат вночі 0-3° морозу, вдень 0-3° тепла.

У Київській області у неділю - без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла. У Києві температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.