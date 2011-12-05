Шато де Луї - таємні рецептури коньяку

Наприкінці 2011 року на український ринок вийшов продукт із новим поглядом на смак і форму. У грудні Багеровський завод марочних коньяків випустив зі своїх погрібів коньяк Шато де Луї, названий так на честь свого творця, французького майстра-купажиста Луї Бертьє, який відвідав Кримські землі в 70-х роках минулого сторіччя.

«Шато де Луї творить Ваш настрій, - говорить керівник департаменту маркетингу компанії «Арда-Трейдинг» Вікторія Чірах. - Це нове слово у виробництві коньяків. У ньому поєднані класичні традиції й новаторський погляд майстра-купажиста».

Коньяк Шато де Луї заснований на давній рецептурі, яку подарував заводу французький майстер, і має три смаки з різними строками витримки.

"Кожний зможе обрати коньяк відповідно до свого бажання. Шато де Луї буяє враженнями – ділиться Вікторія. - Кожен, хто хоча б один раз спробує Шато де Луї, більше не зможе від нього відмовитися".

Коньяк Шато де Луї буде продаватись в торгівельних мережах та магазинах, а також закладах HoReCa. У найближчих планах - експорт до Росії та Казахстану.

Це не просто коньяк - це витвір мистецтва, яким приємно побалувати себе, а також презентувати людям.

Поява коньяку Шато де Луї в грудні - це чудовий подарунок на Новий Рік, який стане гідною окрасою святкового столу.

Довідка УНІАН. Кримський завод марочних коньяків «Багерово» (смт Багерове, Ленінський район, АР Крим) запущений 15 жовтня 2004 р.

15 жовтня 2004 після докорінної реконструкції відбулося урочисте відкриття Кримського заводу марочних коньяків "Багерово", на території якого компанією "Алеф-Віналь" був фактично заново побудований сучасний комплекс з виробництва та розливу коньяку. Кримський завод марочних коньяків "Багерово" розташований в 8 км від м.Керч та у безпосередній близькості від шляхів залізничного сполучення, автотранспортної магістралі Москва-Керч та морського порту.

Завод був узятий в оренду в 2003 році. Перша реконструкція проводилася в період з жовтня 2003 року по жовтень 2004. У реконструкцію та переоснащення підприємства було вкладено понад 9 млн грн. Реконструкція заводу дозволила збільшити виробничі потужності до 800 000 пляшок.

Після реконструкції в головному корпусі було створено: три цехи: купажний, стабілізації та відпочинку коньяків, і цех розливу; побудований склад готової продукції; побудована холодильна камера; відновлено сховище коньячних спиртів; створені інженерні комунікації; створено 87 нових робочих місць (зараз на заводі працює 137 працівників).