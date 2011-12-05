«Авангард» - друга у світі компанія з виробництва яєць

Агрохолдинг «Авангард» став другим у світі з виробництва яєць та яєчних продуктів за даними провідного професійного видання у галузі птахівництва World Poultry (Нідерланди). Повний текст новини можна почитати за цим посиланням. Огляд World Poultry вийде друком у січні 2012 року, повідомили УНІАН в прес-службі агрохолдингу.

«Авангард» отримав друге місце слідом за американською компанією Cal-Maine Foods, яка має більше поголів’я курей – 29 млн. проти 22 млн. - в українського виробника.

«Авангард» стає сильним гравцем на ринку яйця» («Avangard emerges as a world force in eggs»), зазначає у своїй статті знаний у США доктор Сімон Шейн (Dr. Simon M. Shane), фахівець із виробництва курятини та з питань яєчної промисловості, професор департаменту епідеміології та громадського здоров’я Університету Луїзіани. «Головний успіх «Авангарду» - виробництво продуктів високої якості за доступними цінами. «Авангард» послідовно застосовує найсучасніші технології й управлінські програми для досягнення оптимальної продуктивності на рівні батьківського і комерційного поголів’я, а також подальшої обробки яєць», - пише доктор Шейн.

«Головною складовою нашої роботи є постійне розширення та модернізація власного виробництва повідомила генеральний директор «Авангарду» Наталія Василюк. Починаючи з 2010 року ми реалізуємо два наймасштабніші проекти на території Євразії з виробництва яєць «Авіс» та «Чорнобаївське», що дасть змогу «Авангарду» стати компанією номер один у світі і виробляти 8,2 млрд. штук яєць за рік та мати поголів’я 29 млн. Компанія має чітку мету і завжди її досягає».

За словами доктора Шейна, завдяки використанню сучасних технологій, систем управління і контролю за якістю, компанія «Авангард» продемонструвала «феноменальне зростання і прибутковість». «Повна інтеграція, ефективність і відносно низька вартість зерна сприятиме прибутковості компанії і надалі. Це, своєю чергою, як і раніше сприятиме зростанню компанії, яка має можливість використовувати ці переваги завдяки постачанням на внутрішній і міжнародний ринки», - зауважує доктор Шейн.

Хоча основну увагу протягом останніх років компанія приділяла проектам із залучення фінансування і розширенню виробничих потужностей, сьогодні компанія ініціює програму агресивного маркетингу. «Завдяки цим програмам будуть задоволені потреби міжнародних клієнтів, зокрема шляхом розширення асортиментного портфелю. Збільшення уваги до брендингу передбачає поліпшення якості і товарного вигляду продукції», - резюмує World Poultry.

Довідково. Агрохолдинг «Авангард» є провідним виробником яєць та яєчних продуктів в Україні, відповідно його частка становить 43% від усього промислового виробництва яєць і 97% у експорті яєчних продуктів з України.