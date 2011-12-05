«Авангард» - друга у світі компанія з виробництва яєць

12:16, 05 грудня 2011
Агро
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Агрохолдинг «Авангард» став другим у світі з виробництва яєць та яєчних продуктів за даними провідного професійного видання у галузі птахівництва World Poultry (Нідерланди). Повний текст новини можна почитати  за цим посиланням. Огляд World Poultry  вийде друком у січні 2012 року, повідомили УНІАН в  прес-службі агрохолдингу.

«Авангард»  отримав друге місце слідом за американською компанією  Cal-Maine Foods, яка має більше поголів’я курей – 29 млн. проти 22 млн. -  в  українського  виробника.

«Авангард» стає сильним гравцем на ринку яйця» («Avangard emerges as a world force in eggs»), зазначає у своїй статті  знаний у США доктор Сімон Шейн (Dr. Simon M. Shane), фахівець із виробництва курятини та з питань яєчної промисловості, професор департаменту епідеміології та громадського здоров’я Університету Луїзіани. «Головний успіх «Авангарду»  - виробництво продуктів високої якості за доступними цінами.  «Авангард» послідовно застосовує найсучасніші технології й управлінські програми  для досягнення оптимальної продуктивності на рівні батьківського і комерційного поголів’я, а також  подальшої обробки  яєць», - пише доктор Шейн.

«Головною складовою нашої роботи  є постійне розширення та модернізація власного виробництва повідомила генеральний директор «Авангарду» Наталія Василюк.  Починаючи з 2010 року ми реалізуємо два наймасштабніші проекти на території Євразії  з виробництва яєць «Авіс» та «Чорнобаївське», що дасть змогу «Авангарду»  стати компанією номер один у світі і виробляти  8,2 млрд. штук яєць за рік та мати поголів’я 29 млн. Компанія має чітку мету і завжди її досягає».

За словами доктора Шейна, завдяки використанню сучасних технологій, систем управління і контролю за якістю, компанія «Авангард» продемонструвала «феноменальне зростання і прибутковість». «Повна інтеграція, ефективність і відносно низька вартість зерна сприятиме прибутковості компанії і надалі.  Це, своєю чергою, як і раніше сприятиме зростанню компанії, яка має можливість використовувати ці переваги завдяки постачанням на внутрішній і міжнародний ринки», - зауважує доктор Шейн.

Хоча основну увагу протягом останніх  років компанія приділяла проектам із залучення фінансування і розширенню виробничих потужностей, сьогодні  компанія ініціює програму агресивного маркетингу. «Завдяки цим програмам будуть задоволені потреби міжнародних клієнтів, зокрема шляхом розширення асортиментного портфелю.  Збільшення уваги до брендингу передбачає поліпшення якості і товарного вигляду продукції», - резюмує World Poultry.

Довідково. Агрохолдинг «Авангард» є провідним виробником яєць та  яєчних продуктів в Україні, відповідно   його частка становить 43% від усього промислового виробництва яєць  і 97% у експорті яєчних продуктів з України.

 

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