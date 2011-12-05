У четвер ВР може розглянути законопроект про ринок землі

У четвер, 8 грудня у парламенті планується розгляд законопроекту про ринок землі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив сьогодні на брифінгу.

Водночас він додав, що «до кінця цього року я не бачу можливостей щодо прийняття в остаточній редакції» даного законопроекту.

За словами В.ЛИТВИНА, «тут не потрібно поспішати, враховуючи надзвичайну чутливість і важливість цього законопроекту».

На думку голови ВР, законопроект необхідно назвати «Обіг земель сільськогосподарського призначення», а не «Про ринок землі». За його словами, даний законопроект стосується не тільки ринку землі.

Як сказав В.ЛИТВИН, не потрібно боятися, що «хтось прийде і абсолютно скупить землю». «Там такі жорсткі запобіжники, що це зробити буде неможливо», - пояснив він.

В.ЛИТВИН зазначив, що в разі ухвалення законопроекту передбачається введення його в дію з 1 січня 2013 року. За його словами, це потрібно для того, «щоб подивитися, наскільки формулювання, позиції, підходи цього закону співвідносяться з реаліями життя».