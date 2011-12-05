Завтра в Україні йтимуть дощі, температура - 0-15° тепла

Завтра в Україні хмарно з проясненнями. У західних та північних областях вночі очікується невеликий дощ, в Карпатах зі снігом, вдень без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі - 0-5° тепла, на заході подекуди - 1-3° морозу, вдень - 2-7° тепла, на високогір`ї Карпат протягом доби - 1-6° морозу. На решті території - дощі, вдень у східній частині місцями сильні, лише вночі в Криму та Приазов`ї без опадів; температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 7-12°; в Криму вночі - 6-11° тепла, вдень - 10-15°.

Вітер в Україні південно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі, у південних областях та в Криму пориви 17-22 м/с.

У Київській області хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 0-5° тепла, вдень - 2-7°.

У Києві хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-4° тепла, вдень - 4-6°.