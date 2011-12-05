Збитки аграріїв через неврожай озимих можуть становити 2 млрд. грн. - Мінагропрод

Збитки аграріїв через неврожай озимих можуть становити 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у бесіді з журналістами повідомив директор департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергій КВАША.

«Близько третини площі посівів перебувають у дуже поганому і незадовільному стані, третину необхідно пересівати. Збитки, які прогнозуємо, близько 2 млрд. грн., - це збитки виробників, пов`язані з тим, що необхідно буде знову витратити ресурси на посів, недоотримати урожай озимих, який міг би бути одержаний», - сказав С.КВАША.

Він повідомив, що Президент і прем`єр-міністр висунули завдання підрахувати збитки, і, можливо, уряд ухвалить рішення про підтримку аграріїв. «Треба дивитися, яким чином підтримати виробників зерна. У нас є кілька формул здешевлення добрив і пального. Це був би хороший державний прийом - показати, що держава турбується щодо тих умов, в яких можуть опинитися виробники у зв`язку з складними кліматичними умовами», - відзначив С.КВАША.

Крім того, він повідомив, що міністерство вживає заходів для забезпечення аграріїв посівним матеріалом для весняної кампанії 2012 року. «Йдуть серйозні консультації і з Національною академією аграрних наук для того, щоб сформувати за рахунок національних виробників насіння високоякісні насінні ресурси. Крім того, світові компанії - «Монсанто» та інші - зараз залучаються до роботи в Україні, щоб спільно будувати заводи для виробництва насіння в Україні. Цілі такі стоять. Зараз один завод будується в Запоріжжі, і в інших регіонах», - сказав директор департаменту, не повідомивши інших деталей. «Ми вважаємо, що наявні баланси зерна достатні для того, щоб пересіяти, тим більше, що пересівання йтиме кукурудзою, соєю та іншими культурами. Навряд хтось займатиметься яровою пшеницею», - сказав С.КВАША, додавши, що «ми вважаємо, що це найбільш ефективний спосіб не втратити за таких умов». Він уточнив, що, за попередніми даними, пересівання охопить близько 2 млн. га площ, проте ситуація постійно змінюється залежно від погодних умов.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України очікує у 2012 році пересівання озимих зернових культур на площі 2,3 млн. га - близько 20%. «Виходячи з очікуваного пересівання озимих зернових культур, спільно з регіонами відпрацьована структура посівів ярових зернових культур, яку передбачено додатково посіяти в 2012 році: 500 тис. га кукурудзи на зерно, 200 тис. га ярової пшениці, 300 тис. га сої, 1200 тис. га ярового ячменю і 100 тис. га круп`яних культур», - зазначається у повідомленні міністерства.

За оперативними даними регіонів, станом на 21 листопада, озимі культури на зерно посіяні на площі 8050 тис. га, що становить 99% прогнозу, зокрема: пшениці - 6499 тис. га (99% прогнозу); ячменю - 1223 тис. га (99%); жита - 327 тис. га (99%).