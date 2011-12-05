Мінагропрод знизив прогноз експорту зерна до 23-24 млн. тонн

Міністерство аграрної політики і продовольства України знизило прогноз експорту зерна в 2011-2012 маркетинговому році (МР, липень 2011 р. - червень 2012 р.) на 11-12% - до 23-24 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в розмови з журналістами повідомив директор департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагропроду Сергій КВАША.

«Попередні прогнози у нас були 26-27 млн. тонн зерна, зараз ми... вважаємо, що 23-24 млн. тонн будуть реальні обсяги, які можна експортувати», - сказав С.КВАША.

Він відзначив, що у зв`язку з несприятливими для посівів озимих зернових культур погодними умовами, які склалися на сьогодні в Україні, уряд збільшив прогноз щодо обсягів перехідних запасів продовольчого зерна вдвічі — з 2,4 млн. тонн до 5 млн. тонн. Це передбачено в балансах, які переглядатимуться в лютому 2012 року. «Збільшено кількість перехідних запасів продовольчого зерна до 5 млн. тонн - було 2,4 млн. тонн - у зв`язку з умовами, які формуються на ринку, несприятливими щодо озимих. Ми зможемо переглянути цей баланс, якщо щось зміниться», - повідомив директор департаменту. Він відзначив, що згідно з розробленими балансами, перехідні запаси пшениці загалом оцінюються в 7,4 млн. тонн.

При цьому уряд не має наміру обмежувати експорт зерна з України. «У нас були переговори і з асоціацією зерновою, і з трейдерами. Йдеться про те, що жодних обмежень у нас немає, крім акуратної позиції з продовольчої пшениці», - пояснив С.КВАША.

За даними Мінагропроду, на 1 грудня експорт зерна становив 6,919 млн. тонн, з них пшениці — 2,146 млн. тонн, зокрема продовольчої 1,107 млн. тонн і фуражної 1,04 млн. тонн, ячменю — 1,837 млн. тонн і кукурудзи — 2,856 млн. тонн. «Причому за листопад ми змогли вперше пройти двомільйонний рубіж і експортувати 2,15 млн. тонн, з початку маркетингового року це найкращий показник», - додав С.КВАША.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод прогнозував експорт зерна в 2011-2012 МР на рівні 26-27 млн. тонн.