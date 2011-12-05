Кабмін затвердив новий склад наглядової ради Аграрної біржі

Кабінет Міністрів України затвердив новий склад наглядової ради Аграрної біржі.

Відповідна постанова від 30 листопада 2011 № 1237 опублікована на сайті уряду.

Очолив наглядову раду перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Микола БЕЗУГЛИЙ. Заступником голови наглядової ради призначено директора департаменту економічного розвитку та аграрного ринку Мінагропрод Сергія КВАШУ.

Також до складу наглядової ради увійшли начальник відділу біржової торгівлі та організованих ринків товарних ресурсів управління розвитку ринків департаменту розвитку реального сектора економіки Мінекономрозвитку Ірена АРТЕМЕНКО, директор департаменту правової та законопроектної роботи Мінагропрод Микола ВАШЕШНІКОВ, директор департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур Держфінпослуг Олександр КАЛІНІН, глава Аграрного союзу України Геннадій НОВІКОВ (за згодою), виконуючий обов`язки завідувача кафедрою біржової діяльності Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою) Микола СОЛОДКИЙ, завідуючий секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин (за згодою) Олександр СТАРИНЕЦЬ та заступник начальника управління фінансів АПК та природоохоронних заходів - начальник відділу фінансів в галузі агропромислового комплексу департаменту фінансів виробничої сфери та майнових відносин Мінфіну Тарас ТИВОДАР.