На Тернопільщині електронними чіпами маркуватимуть новорічні ялинки

Лісництва Тернопільської області закупили 50 тисяч електронних чіпів, якими маркуватимуть ялинки для продажу перед новорічними святами.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні лісового та мисливського господарства, електронний чіп, прикріплений до дерева, на місці реалізації одразу дасть можливість з’ясувати, з якого саме лісництва привезено дерево і чи не зрубано воно самовільно, якщо такого чіпа немає.

Цьогоріч у лісгоспах ялинки обіцяють продавати по 35 - 70 грн.

Місця продажу ялинок будуть визначені до 15 грудня.