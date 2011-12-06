На Тернопільщині електронними чіпами маркуватимуть новорічні ялинки
11:14, 06 грудня 2011Агро
0
Лісництва Тернопільської області закупили 50 тисяч електронних чіпів, якими маркуватимуть ялинки для продажу перед новорічними святами.
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні лісового та мисливського господарства, електронний чіп, прикріплений до дерева, на місці реалізації одразу дасть можливість з’ясувати, з якого саме лісництва привезено дерево і чи не зрубано воно самовільно, якщо такого чіпа немає.
Цьогоріч у лісгоспах ялинки обіцяють продавати по 35 - 70 грн.
Місця продажу ялинок будуть визначені до 15 грудня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter