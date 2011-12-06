Цукрові заводи виробили уже понад 2,1 млн. тонн бурякового цукру

Цукрові заводи України, за даними на 5 грудня ц.р, виробили 2 млн. 170 тис. тонн цукру з буряку врожаю 2011 року проти 1 млн. 502 тис. тонн, вироблених на цю ж дату в 2010 році.

Такі оперативні дані УНІАН повідомили у Національній асоціації цукровиробників України (НАСУ) «Укрцукор».

Згідно з повідомленням, на цю дату на цукрові заводи надійшло 17,44 млн. тонн цукрового буряку (у заліковій вазі) проти 13,16 млн. тонн на аналогічну дату 2010 року.

На 5 грудня заводами перероблено 16,3 млн. тонн буряку (у 2010 р. – 12,78 млн. тонн).

За інформацією асоціації «Укрцукор», до переробки буряку приступили 77 цукрових заводів (у 2010 р. – 73 заводів). На сьогодні продовжують переробку буряку 25 заводів (у 2010 р. – 15), 52 заводи вже завершили виробництво (у 2009 р. – 58).

Нагадаємо, за прогнозами Міністерства аграрної політики, цього року в Україні буде вироблено 1,7 млн. тонн цукру з буряку врожаю 2010 року.