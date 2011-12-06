Ціна на какао впала до трирічного мінімуму, але шоколад дешевшати не буде

Вартість какао впала до трирічного мінімуму, при цьому минулого року ціна на какао-боби била рекорди, пише Financial Times. Падіння цін пов'язане зі зниженням споживання в Європі, а також з рекордним урожаєм в західній Африці, головному постачальнику какао.

"Ринок какао-бобів дуже чутливий до зниження економічної активності", - пояснив аналітик Rabobank Кот Флюрі. За його словами, споживання продуктів з какао в Європі і США впало ще після фінансової кризи 2008 року.

Проте газета підкреслює, що споживачі падіння цін на шоколад помічати не будуть. Це пов'язано з тим, що виробники часто використовують коливання цін зовсім не для зниження вартості шоколаду.

Як пише FT, головні світові виробники шоколаду, у тому числі Бельгія і Швейцарія, на яких в сумі доводиться 40% світового попиту, починають втрачати свої позиції на ринку в останні місяці. Про це повідомляють трейдери, уточнює газета.

У понеділок вартість какао впала до £1,414 за тонну - найнижчий показник з грудня 2008 року. Ця ціна на 42% нижча від рекордно високої вартості, якої какао-боби досягали минулого року, коли їх вартість била рекорд 33 років через нестабільності в Кот-д'Івуарі.

Раніше "Газета.Ru" з посиланням на дані Міжнародного центру тропічного сільського господарства повідомляла, що шоколад може стати делікатесом до 2050 року через катастрофічні зміни клімату. На думку експертів, через 40 років середня температура на заході Африки виросте на 2,3 градуса за Цельсієм, що зробить клімат Гани і Кот-д'Івуару непридатним для вирощування какао-бобів, передає "Газета.Ru".